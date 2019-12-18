Отец многодетной семьи, обвиненный в педофилии, добивается личной встречи с Путиным

После судебного заседания подозреваемый рассказал журналистам, почему считает себя невиновным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Владелец особняка в Ленинградской области отказался признать свою вину по обвинению в изнасиловании своей несовершеннолетней дочери. Об этом подозреваемый рассказал журналистам после судебного заседания.

«Этого не было, в этом я невиновен. Я ничего не делал, совесть моя чиста», — цитирует мужчину Life.ru. По его словам, неизвестные собираются сознательно опорочить его этими обвинениями, чтобы он не мог выполнять свои служебные обязанности. Однако он не объяснил, о каких именно обязанностях идет речь. Подозреваемый уточнил, что его деятельность связана с борьбой против наркобизнеса и коррупции. Также он попросил предоставить ему возможность лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в доме в деревне Химози под Санкт-Петербургом, где подозреваемый проживал со своей семьей, правоохранители нашли склад оружия с автоматами, пистолетами и гранатами, напоминает «Национальная служба новостей». У мужчины было шестеро детей, которых он несколько лет держал в заточении и грязи. Сейчас правоохранители подозревают его в изнасиловании своей малолетней дочери, передает RT.