Реконструкцию сквера в центре Екатеринбурга закончат с 20-дневным опозданием

Реконструкция сквера за Оперным театром должна была завершиться 3 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Реконструкция сквера за Оперным театром в Екатеринбурге будет завершена к 23 декабря — спустя 20 дней после изначально заявленной даты окончания работ. Как сообщил свердловский министр ЖКХ Николай Смирнов, перед мэрией Екатеринбурга поставлена задача организовать на благоустроенной территории праздничные мероприятия.

«Оставшиеся работы <…> планируется завершить к 23 декабря», — написал Смирнов на своей странице в Facebook по итогам заседания межведомственной комиссии по реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». «Главам муниципалитетов поставлены задачи: в новогодние и рождественские праздники организовать на благоустроенных территориях праздничные мероприятия», — добавил Смирнов.

Как писало «URA.RU», реконструкция сквера за Оперным театром должна была закончиться 3 декабря. За выполнение работ отвечала компания «Новэкс», которая заключила с городскими властями контракт на 151 миллион рублей. Это место — не единственное, где подрядчики мэрии провалили работу. До начала декабря незавершенным оставался ремонт участков на проспекте Ленина — от Луначарского до Гагарина и на улице Малышева — от Луначарского до Восточной.

В начале октября мэр Екатеринбурга Александр Высокинский уволил двух сотрудников МКУ «Городское благоустройство» из-за проблем с работами по благоустройству сквера.