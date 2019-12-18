На Урале у африканских студентов вслед за гепатитом нашли туберкулез

Переносчиками вирусного заболевания могут быть студенты из Африки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Не менее шестерых учащихся Уральского федерального университета из Африки могут быть носителями туберкулеза (инфекционное заболевание поражает легкие, передается воздушно-капельным путем). Об этом «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией в вузе.

В пресс-службе университета корреспонденту агентства сообщили, что в курсе ситуации с африканскими учащимися, но обещали прокомментировать сложившуюся ситуацию завтра, 19 декабря. «Информация о зараженных туберкулезом студентах пока не подтвердилась. Сделан запрос в медико-санитарную часть университета. Там обещали ответить утром», — сказал пресс-секретарь УрФУ Дмитрий Бенеманский.

По правилам, установленным в вузе, все студенты учебного заведения в обязательном порядке должны проходить плановый медицинский осмотр. Только после сдачи всех анализов и заключения о состоянии здоровья они могут посещать занятия и проживать в общежитии. Осмотр для студентов, в том числе и для иностранных, проходит в больнице на базе УрФУ.

На днях в Екатеринбурге грозились отчислить и депортировать на родину несколько иностранных студентов УрГЭУ из Нигерии и Сенегала из-за подозрения на опасное вирусное заболевание. В крови пятерых обучающихся были обнаружены маркеры гепатита В. Как позже стало известно, медосмотр студенты не проходили, поскольку в УрГЭУ нет для этого собственной больницы, как в УрФУ. Сдавать анализы студенты вынуждены в частных центрах за свои деньги.