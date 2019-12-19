В Челябинске начинают банкротство муниципального автобусного транспорта

К моменту, когда у кредиторов кончилось терпение, в Челябинск начали поступать десятки новых автобусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Арбитражный суд Челябинской области 19 декабря приступает к рассмотрению иска о банкротстве муниципального ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ), отвечающего за автобусные перевозки в областном центре. Это следует из базы судебных дел.

Истцами выступают поставщики топлива ООО «Оптнефтепродукт» и ООО «Назаров Сикьюрити Текнолоджиз», а также присоединившееся к ним МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» (ЧКТС). Иск ЧКТС был принят судом к рассмотрению 4 декабря, а спустя неделю один из кредиторов предложил кандидатуру арбитражного управляющего.

Общий долг транспортников составляет порядка 40 млн рублей. Как сообщил «URA.RU» директор ОГТ Дмитрий Холод, благодаря появлению новых автобусов предприятие частично рассчиталось с кредиторами и надеется решить дело миром. «С конца весны мы работаем с положительным балансом, появились соответствующие финансовые возможности», — пояснил он. Получить оперативный комментарий поставщиков топлива не удалось, в МУП «ЧКТС» действует запрет на пояснения по делу.

В 2017 году из обанкротившегося МУП «Челябинский автобусный транспорт» в ООО « Общественный городской транспорт » перешли на работу почти 500 человек, ему также передали автобусный парк и прочее имущество.

Сейчас в мэрии Челябинска и правительстве области обсуждают новую схему. Она подразумевает передачу муниципального транспорта в областное государственное казенное учреждение (ОГКУ), подведомственное миндортрансу. Новая структура будет обслуживать не только Челябинск, но близлежащие город Копейск и Сосновский район.