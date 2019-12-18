После публикации «URA.RU» претензии коллекторов «Альфа-банка» к наследникам убитой разбойниками молодой женщины были сняты. В материале нашего агентства речь шла о долге по трем займам в общем почти 700 тысяч рублей. Эту сумму Ксения Каторгина, погибшая при продаже своей Audo Q5, была должна банку.
«„Альфа-Банк“ выражает соболезнования родным и близким Ксении Каторгиной. Учитывая сложившуюся ситуацию, банк принял решение списать всю сумму ее задолженности», — говорится в официальном заявлении кредитной организации.
В новости, вызвавшей положительную реакцию «Альфа-банка», говорилось о намерениях коллекторов, аффилированных с банком. Они были намерены обратить задолженность Ксении на имущество родственников, вступивших в наследство. При этом, по словам адвоката семьи Дмитрия Панова, взыскателями не было предъявлено ни договора займа, ни условий страхования. «Представители кредитора обещали лишь сократить сумму требований к наследникам», — рассказывает Панов.
Ксения Каторгина была убита в начале октября текущего года разбойниками из Челябинска. Они заманили молодую женщину в безлюдной место, зарезали и бросили тело в колодец. Автомобиль спустя неделю был найден у перекупщиков в Челябинске, после чего оперативники вышли на убийц. У убитой остался ипотечный кредит на квартиру в Екатеринбурге, в которую она не успела даже заехать. Этот долг перед банком полностью погасил бизнесмен-меценат Игорь Алтушкин.