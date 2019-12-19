Путину зададут неудобные вопросы

Владимир Путин говтов ответить на любые вопросы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На пресс-конференцию президента РФ Владимир Путина, которая пройдет 19 декабря, Кремль аккредитовал 1895 представителей СМИ. Как пообещал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин готов ответить на «любые вопросы».

Предполагается, что Путина спросят о том, какое впечатление у него осталось от украинского коллеги Владимира Зеленского после общения без свидетелей, пишут «Известия». Будут вопросы и по транзиту газа через Украину и по «минским соглашениям». Не обойдётся разговор без упоминания США, сейчас страны пытаются определить перспективы продления СНВ-III — последнего действующего соглашения о контроле над вооружениями.

Журналисты предполагают, что президент уделит внимание первичному звену здравоохранения, ипотечным проблемам и социально-экономическому положению граждан. Кроме того, глава государства может прокомментировать дело журналиста Ивана Голунова.

Не обойдется без вопросов на личные темы. В 2008 году Путин посетовал, что проведенные им — на тот момент — восемь лет у власти сделали его жизнь похожей на «длительную командировку, которая вырвала из графика нормальной человеческой жизни». Позже он говорил, что обязательно женится, поскольку относит себя к порядочным людям, но не стал уточнять, на ком именно.

Издание напоминает, что в ответ на вполне серьезные вопросы Путин шутил, отвечая анекдотами — пусть и с намеком. Однако действительно важные темы он всегда комментирует весьма обстоятельно — с цифрами, статистикой и экономическими выкладками. «У президента всегда есть хорошо подготовленный спектр информации, которую он собирается проговорить», — отметил директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

В прошлом году пресс-конференция Путина длилась почти четыре часа, ее посетили около 1700 журналистов, писало «URA.RU». Больше миллиарда пользователей соцсетей интересовались ответами президента.