В России ответили на идею G7 активнее лишать чиновников незаконного богатства

Александр Левинталь поддержал борьбу с коррупцией Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Необходимо бороться с коррупцией в России, поэтому предложение Международной группы по борьбе с отмыванием денег активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию незаконного имущества является конструктивным. Таким мнением с «URA.RU» поделился экс-губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь.

«Безусловно, ужесточение мер в этой части могло бы сыграть определенную роль в улучшении ситуации. Но тут важно понять, какими средствами это будет реализовано. Сама идея совершенствования методов борьбы с коррупцией мне представляется конструктивной. По крайней мере, еще один ограничитель в России будет», — заявил Левинталь. Он отметил, что борьба с коррупцией — важное направление в России. «Понимаете, коррупция разъедает общество и мешает его развитию. Также в коррумпированных странах и экономика и общество не развиваются, Россия не хочет идти по этому пути», — заключил политик.

Ранее на Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства. С таким предложением выступила Международная группа по борьбе с отмыванием, созданная ранее «большой семеркой» (G7), уточняет сайт VSE42.Ru.