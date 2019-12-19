На Западе потребовали от России лишать депутатов и чиновников незаконного богатства

Россия недостаточно борется с коррупцией, полагают международные эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Международная группа по борьбе с отмыванием, созданная ранее «большой семеркой» (G7) попросила Россию активнее применять против депутатов и госслужащих конфискацию имущества, если законность владения им не подтверждается, а также расширить перечень изымаемых активов.

«Международная группа рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих», — пишет РБК со ссылкой на заключение антикоррупционной структуры. Аналогичное поручение было дано правительству РФ. Федеральный кабмин с участием Генпрокуратуры и Верховного суда должен подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации.

Эксперты также пришли к выводу, что Россия не является крупным центром отмывания, а главным образом выступает источником преступных доходов, значительная часть которых отмывается за рубежом Больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов и коррупция.

Ранее Конституционный суд РФ признал соответствующей закону практику по конфискации в пользу государства имущества у лиц, формально не состоящих в близких родственных связях с коррупционерами. В определении КС говорится о том, что российские суды имеют полное право изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена любыми лицами, а не только чиновниками и членами их семей, указанными в законе о контроле за расходами госслужащих (супруги и несовершеннолетние дети), напоминает RT.