Требующие независимости Каталонии от Испании вышли на улицы после футбольного матча испанских команд «Реал Мадрид» и «Барселона». В итоге недовольных жестко избила полиция.
Инцидент произошел в Барселоне, сообщают местные СМИ. На видеозаписи видно, как правоохранители избивают дубинками протестующих, в том числе женщин. Также под горячую руку полицейских попали журналист и местный житель. В итоге по меньшей мере 60 человек пострадали в ходе беспорядков, двое из них — с переломами. 13 человек госпитализировали.
Отмечается, что сама игра прошла без забитых мячей. В последний раз такой исход был зафиксирован в «Эль Класико» 17 лет назад. Каталонцы остались номинальным лидером в турнирной таблице, «Реал» — на втором месте с аналогичным количеством очков, но уступает по дополнительным показателям.