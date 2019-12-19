Испанские полицейские избили протестующих после игры «Реал Мадрида» и «Барселоны». ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Испании прошли массовые беспорядкиФото: pixabay.com

Требующие независимости Каталонии от Испании вышли на улицы после футбольного матча испанских команд «Реал Мадрид» и «Барселона». В итоге недовольных жестко избила полиция.

Инцидент произошел в Барселоне, сообщают местные СМИ. На видеозаписи видно, как правоохранители избивают дубинками протестующих, в том числе женщин. Также под горячую руку полицейских попали журналист и местный житель. В итоге по меньшей мере 60 человек пострадали в ходе беспорядков, двое из них — с переломами. 13 человек госпитализировали.

Отмечается, что сама игра прошла без забитых мячей. В последний раз такой исход был зафиксирован в «Эль Класико» 17 лет назад. Каталонцы остались номинальным лидером в турнирной таблице, «Реал» — на втором месте с аналогичным количеством очков, но уступает по дополнительным показателям.

Расскажите о новости друзьям
Происшествия Политика Общество Спорт
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...