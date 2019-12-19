Бизнесмен погасил ипотеку челябинской бабушки, которую с внуками выселяли из квартиры

Челябинской пенсионерке, после смерти дочери оставшейся с маленькими внуками в ипотечной квартире, помогли выкупить арестованное банком жилье. Почти 400 тыс. рублей внесла за семью Русская медная компания, сообщили «URA.RU» в Комитете по социальной политике мэрии Челябинска.
«Да, выкупили, большое спасибо неравнодушным людям. Позвонила сама Любовь Ивановна. Сплошные эмоции, слезы и слова благодарности всем, — рассказали „URA.RU“ в ведомстве. — Общими усилиями удалось сделать людей счастливыми, прямо под Новый год!» В комитете особо подчеркнули, что проблема во многом разрешилась благодаря «Газпромбанку», который вошел в положение семьи и пошел на серьезные уступки.
66-летняя пенсионерка из Челябинска после смерти дочери осталась в ипотечной квартире с внуками четырех и 16 лет. Отец детей скрылся из семьи, оставив ее без средств к существованию. Когда долг по ипотеке приблизился к 350 тыс. рублей, жилье арестовали с целью дальнейшей продажи.
В пресс-службе Русской медной компании информацию о погашении кредита подтвердили. «Компания реализует масштабную социальную политику на территории своего присутствия, плоды этой работы отчетливо видны. Ситуативная благотворительность — это личная инициатива учредителя компании Игоря Алексеевича Алтушкина», — кратко прокомментировали «URA.RU» ситуацию в РМК.
Ранее Игорь Алтушкин помог решить схожую проблему в Свердловской области. Предприниматель-меценат выплатил ипотеку убитой преступниками екатеринбурженки Ксении Каторгиной — около 2,5 млн рублей. О трагедии он узнал из сообщений СМИ.