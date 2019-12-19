Скандальную ямальскую больницу накажут после масштабной проверки

Некоторые услуги Ноябрьская ЦГБ оказывала без лицензии Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На основании проверки, проведенной территориальным управлением Росздравнадзора по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО в Ноябрьской ЦГБ, учреждение и его должностные лица оштрафованы. Как сообщили «URA.RU» в ведомстве, материалы проверки были направлены в городской суд Ноябрьска.

«В отношении юридического лица и его должностных лиц составлены протоколы, — ответили в управлении Росздравнадзора. — Должностные лица привлечены к административной ответственности с назначением наказаний в виде штрафов». Проверяющие установили, что некоторые услуги, которые предоставляет больница, не лицензированы.

Редакция «URA.RU» обратилась в медучреждение с просьбой прокомментировать результаты проверки. Там пообещали дать ответ после согласований с юристами.

Ранее сообщалось, что проверка горбольницы Ноябрьска, начавшаяся еще в октябре, затянулась на два месяца. Для получения результата специалистам Росдравнадзора пришлось назначать дополнительные экспертизы.