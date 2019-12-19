Горбачев попал в больницу

Михаил Горбачев заявил, что вынужден находится в больнице по состоянию здоровья
Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Информацию об этом подтвердил сам Горбачев.
«Я сейчас нахожусь в клинике», — сообщил «Национальной службе новостей» Михаил Горбачев. Также политик подтвердил свой диагноз.
Ранее Михаил Горбачев провел в больнице несколько месяцев, однако его точный диагноз неизвестен. Тогда некоторые медийные личности говорили о том, что у экс-президента СССР серьезные проблемы со здоровьем, однако помощник Горбачева эту информацию опроверг, передают «Дни.ру».