Горбачев попал в больницу

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Сток Горбачев Михаил, flickr. Москва, горбачев михаил
Михаил Горбачев заявил, что вынужден находится в больнице по состоянию здоровьяФото: veni markovski/flickr (CC BY 2.0)

Бывший президент СССР Михаил Горбачев госпитализирован с воспалением легких. Информацию об этом подтвердил сам Горбачев.

«Я сейчас нахожусь в клинике», — сообщил «Национальной службе новостей» Михаил Горбачев. Также политик подтвердил свой диагноз.

Ранее Михаил Горбачев провел в больнице несколько месяцев, однако его точный диагноз неизвестен. Тогда некоторые медийные личности говорили о том, что у экс-президента СССР серьезные проблемы со здоровьем, однако помощник Горбачева эту информацию опроверг, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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