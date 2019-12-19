Видеохостинг Youtube удалил более 10 000 дизлайков к трансляции большой пресс-конференции президента России Владимира Путина на канале НТВ. Удалить лайки или дизлайки может только администрация сервиса. Таким образом, YouTube косвенно подтвердил факт кибератак.
Изменение статистики заметили пользователи Youtube. «С 34 тысяч дизлайков скрутили до 23 [тысяч] в секунду на моих глазах!» — пишут пользователи. Статистика поменялась на четвертом часу трансляции. К моменту окончания пресс-конференции число дизлайков составило 27 тысяч.
Ранее ряд СМИ сообщил о том, что прямые веб-трансляции большой пресс-конференции президента России Владимира Путина подвергаются массированным атакам хакеров. Дизлайки и негативные комментарии с подозрительных аккаунтов массово оставляли пользователи из соседних стран.
В большой пресс-конференции с Владимиром Путиным приняли участие порядка 1,9 тысячи журналистов со всей страны. Трансляция началась в 12:00 по московскому времени и длилась четыре с половиной часа. В ходе мероприятия президент ответил на вопрос журналиста «URA.RU».