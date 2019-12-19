Эксперт раскрыл секрет рекордного интереса к пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента РФ Владимира Путина 19 декабря вызвала рекордный интерес, поскольку осветить поднятые на ней по-настоящему острые проблемы больше никто не решился. Таким мнением с «URA.RU» поделился политолог, директор Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Марат Баширов.
«Президент остается единственным человеком, кто может дать разъяснения и гарантии по вопросам, которые волнуют население. Это касается темы мусорной и пенсионной реформ. Он единственный, кто рассуждал сегодня о назревшем вопросе изменения Конституции. Отличным был ответ на вопрос журналистки BBC, которая замешала все, сделав вопрос непрофессионально политизированным — он изъял оттуда ценное, что было интересно, и для меня даже было несколько открытий, я последую его совету и пороюсь в этом вопросе», — объяснил Баширов, подчеркнув, что пресс-конференция дала понимание и того, что «президент в отличной физической форме».
Помимо этого, эксперт отметил и высокое качество организации пресс-конференции. «Мало было местечковых вопросов. Когда люди слушают по радио и слышат, как один за другим идут мелкие вопросы, они теряют интерес. При том, что есть вопросы, на которые хочется получить ответ первого человека во власти, особенно зная, что он не боится острых вопросов», — уточнил политолог.
На мероприятии с участием главы государства, прошедшем в Центре международной торговли, собралось 1895 представителей СМИ. На посту президента Владимир Путин отвечал на вопросы журналистов в онлайн-режиме в 15-й раз.