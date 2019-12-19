Главное с пресс-конференции Путина, почему россияне беднеют на фоне олигархов, феминистки против Роскосмоса. Главное за день — в подборке «URA.RU»

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Перед пресс-конференцией Владимира Путина. Москва
Пресс-конференция Владимира Путина длилась более четырех часовФото: Владимир Андреев © URA.RU

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Главные новости к этому часу:

Владимир Путин провел большую пресс-конференцию по итогам года. Президент ответил на вопрос журналиста «URA.RU»: наш корреспондент спросил о разнице зарплат российских врачей. Кроме того, Путин обсудил новую пенсионную реформу, третий срок для президентов РФ и вторую ветку метро в Екатеринбурге.

На Западе потребовали от России активнее лишать депутатов и чиновников незаконных богатств. В РФ с мнением иностранных экспертов внезапно согласились.

В России изменятся правила выхода на пенсию. Это связано с переходом страны к пенсионной реформе. Рассказываем, кого коснутся изменения в новом году.

Скорую помощь в Екатеринбурге отдают частникам. Новая схема работы «неотложки» должна сэкономить деньги бюджету, но при этом угрожает проблемами с вызовами к больным. Систему уже проверили в Прикамье — и там водители «скорых» уже заговорили про забастовки.

Россиянам объяснили, почему они беднеют на фоне растущих богатств олигархов. Все просто — Россия стала «раем для миллиардеров».

Феминистки поругались с Роскосмосом из-за новогоднего календаря. На нем нарисовали космонавток в облегающих костюмах — и активисткам это, мягко говоря, не понравилось.

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