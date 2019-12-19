Политолог: «Путин четко сформулировал два главных посыла: один людям, другой — власти»

Владимир Путин напомнил россиянам, на кого работает власть Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Наиболее важные посылы из четырехчасового разговора президента России Владимира Путина с журналистами 19 декабря можно разделить на две основные смысловые части. В первой, как считает руководитель лаборатории новых технологий ЭИСИ Дарья Кислицына, глава государства напомнил россиянам, на кого работает власть.

«Достаточно явный посыл, что любые решения не могут приниматься без учета мнения общественности. На этом акцент был очень явный. Кроме того, есть явный запрос от граждан к власти на защиту, заботу, социальную справедливость и ответом стал столь же явный посыл в риторике президента: идея служения власти, идея необходимости выравнивания и все той же справедливости. В повестке были традиционные и важные темы медицины и демографии. Но при этом и то, о чем прежде и мечтать не могли — возможность экстраполяции практики дальневосточной ипотеки в 2% — для жителей восточной части страны, думаю, это было очень важно. А также связанность страны, транспортную доступность, мосты, метро — все, что делает жизнь человека проще и дешевле», — объяснила Кислицына.

Второй посыл относился к региональной власти, которой, как считает политолог, президент по пунктам разъяснил критерии эффективной работы. «Есть вещи, которые интерпретируют положение определенных губернаторов. Посыл в том, что есть несколько важнейших составляющих работы: диалог с населением, решение социальных проблем. Первые два пункта важны, но не без третьего и самое важное — это порядок и обеспечение управляемости ситуации. Ситуация не должна выходить из-под контроля, не должно все прикрываться нормативными вещами или решениями президента, чтобы исключить самоуправство на местах», — рассказала эксперт.

Рекордная по продолжительности (более четырех часов) и масштабу (1895 журналистов) пресс-конференция Владимира Путина прошла сегодня в столичном Центре международной торговли.