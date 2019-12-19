В Совфеде объяснили суть «климатических» заявлений Путина

Президент Владимир Путин дал крайне позитивное объяснение сути Парижского соглашения по климату, которое Россия ратифицировала в этом году. Эта тема была поднята первой на ежегодной пресс-конференции главы государства 19 декабря. Тем не менее, представитель генсовета «Единой России» и член Совета Федерации Алексей Синицын уверен, что такой посыл главы государства не приведет к «расслабленности» в вопросах экологии.
«Президент дал очень четкую позицию, что наша эмиссия парниковых газов незначительна по сравнению с тем, какую эмиссию дают ведущие мировые державы, и, самое главное, по сравнению с ними мы существенно сократили выбросы. Мы фактически опережаем обязательства, которые на себя взяли и явно перевыполним их. Но это не значит, что ничего делать не надо, и это прозвучало на вопрос из Красноярска. Мы будем сокращать выбросы — принят закон, пока пилотный для 12 городов с наиболее загрязненной атмосферой. В его рамках будет проведен мониторинг негативных факторов и введено квотирование для основных эмитентов, стимулирующее к сокращению таких выбросов», — объяснил «URA.RU» сенатор.
Ратифицированным Россией документом, напомнил Путин на мероприятии в столичном Центре международной торговли, предусмотрены меры по недопущению повышения средней температуры на Земле более чем на 2 градуса Цельсия к 2100 году.
Помимо климатического вопроса, сенатор признался, что позитивно воспринял заявление и о перспективе расширения БАМа и Транссиба: «Еще Ломоносов сказал, что богатство России будет прирастать Сибирью, а для динамичного развития экономики Сибири очень важно отправлять нашу продукцию на восток, особенно для угольной промышленности, потому что западные рынки потихоньку закрываются для угольных поставок».