На заседание в думу Екатеринбурга пришел один депутат

На заседание профильной комиссии думы пришел один человек Фото: Анна Майорова © URA.RU

Внеочередное заседание комиссии гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию, от которого зависит судьба предпринимателей города, не состоялось: на него пришел один человек. Как рассказал «URA.RU» председатель комиссии Григорий Вихарев, подчиненные мэра Александра Высокинского «подставили» главу города, не обеспечив явку депутатов.

«Когда проходит внеплановое заседание гордумы, ответственность за переговоры с депутатами лежит исключительно на администрации — этот документ нужен ей. <…> Произошедшее сегодня говорит о том, что главу города подставляют его же подчиненные», — отметил Вихарев. Экономист Александр Трахтенберг отметил, что, если положение не будет принято до Нового года или до 14 января, в подвешенном состоянии окажутся более двух тысяч владельцев киосков. «20 тысяч человек, включая поставщиков лишатся работы», — предупредил он.

Как писало «URA.RU», если до конца года дума Екатеринбурга не примет положение о нестационарной торговле, главе города Александру Высокинскому может грозить административная ответственность за неисполнение распоряжения областного правительства (в марте областные власти утвердили новый порядок заключения договоров с владельцами киосков). 11 декабря мэрия внесла на рассмотрение думы положение об условиях нестационарной торговли, но депутатов думы не предупредили о необходимости рассмотрения документа до конца года.

В настоящий момент мэрия пытается собрать внеочередное заседание гордумы 24 декабря, но оно не может пройти без обсуждения документа на профильной комиссии.