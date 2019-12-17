Вероятность того, что депутаты не смогут собраться 24 декабря, высока, отмечают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга начала переговоры с депутатами гордумы по поводу организации внеочередного заседания 24 декабря. По словам источников «URA.RU», речь идет о рассмотрении проекта положения об условиях размещения нестационарных торговых объектов (киосков) на территории Екатеринбурга. Срочность проведения мероприятия объясняется тем, что в противном случае мэру Александру Высокинскому может грозить административная ответственность.

Вопрос был внесен на рассмотрение думы на прошлой неделе, 11 декабря. Он должен привести городские нормы в соответствие с региональными — свердловское правительство утвердило порядок размещения киосков в марте этого года. «Сначала документ долго лежал у [вице-мэра по финансам Марины] Андрусь, потом у самого Высокинского», — объяснил медлительность чиновников источник в гордуме. По его словам, депутатов не предупреждали о необходимости срочного принятия положения.

Информированные собеседники «URA.RU» обращают внимание на то, что, если до конца года депутаты не примут новые правила, Высокинский может подвергнуться административной ответственности за неисполнение распоряжения правительства Свердловской области. Это, в свою очередь, может стать первым шагом к отставке Высокинского: два административных взыскания дадут депутатам возможность поднять вопрос об импичменте мэра. «Еще неизвестно, чем закончится история с плиткой», — напомнил собеседник «URA.RU» о проваленном благоустройстве.

Спикер думы Игорь Володин в разговоре с корреспондентом отметил, что большинство депутатов, в том числе он сам, уже спланировали отпуска и 24 декабря их не будет в городе.