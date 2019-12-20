Онищенко объяснил жалобы врачей на российские лекарства

Дженерики изначально относятся к препаратам прошлых поколений, поэтому могут со временем терять свою эффективность в лечении раковых опухолей. Таким мнением с «URA.RU» поделился депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, комментируя заявление о том, что российские дженерики уступают по эффективности и безопасности зарубежным.
Ранее специалисты онкоцентра им. Н. Н. Блохина пожаловались в Минздрав на качество российских препаратов. По их словам, российские препараты не имеют доказательств своей эффективности и ставят под угрозу результаты лечения опухолей из-за побочных эффектов.
«Это заявление мало о чем говорит. Дженерики — это препараты, которые заведомо не относятся к числу эффективных. Это препараты устаревшего поколения, которые продаются по всему миру под защитой патента», — рассказал Онищенко в разговоре с корреспондентом «URA.RU». Если дженерик применялся некоторое время и был эффективным, то со временем он может терять свои свойства, отметил депутат.
Онищенко добавил, что эффективность дженериков зависит от конкретного препарата, потому что для каждого вида опухоли есть свой дженерик. При этом он может не работать, если применять его против других опухолей.
Депутат также подчеркнул, что в центре Блохина существует особый запрос на более современные препараты. По его словам, в центр Блохина попадают самые сложные патологии. Они требуют особой квалификации врачей и особого подхода в препаратах. «Поэтому в таких центрах всегда выше запрос на самые современные технологии и препараты», — подытожил депутат.