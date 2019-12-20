Главный онкоцентр страны пожаловался в Минздрав на качество российских лекарств

В России отмечается низкое качество дженериков — местных аналогов препаратов для противоопухолевой терапии. Об этом заявили специалисты главного онкоцентра России — Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина.
«Учитывая отсутствие убедительных доказательств эффективности и безопасности применения аналогов российского производства возникает угроза дискредитации достигнутых результатов противоопухолевого лечения в онкопедиатрии», — сообщает «Фармвестник». Более того в НМИЦ отметили серьезные побочные реакции на многие российские дженерики и отсутствие нужных форм и дозировок лекарства.
Специалисты НМИЦ направили жалобы на качество препаратов в Минздрав, Росздравнадзор и президенту Национального общества детских гематологов и онкологов Александру Румянцеву
Ранее «URA.RU» сообщало, что в России из-за дефицита лекарств может вырасти смертность от онкологии.