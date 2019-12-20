На Украине отказались признавать русскими территории за пределами Московской области

Большую часть Российской Федерации нельзя считать русскими землями. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о территориях, не имеющих отношения к Украине.
По его словам, если отделить от РФ территории, которые присоединили с помощью насилия, лжи и предательства, то оставшиеся земли будут занимать очень маленькую часть, пишет УНИАН. «„Исконно русские“ болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — добавил Турчинов.
Так он прокомментировал слова Путина на пресс-конференции 19 декабря. Президент России считает странным решение Владимира Ленина о передаче Украинской советской социалистической республике русских территорий, которые не имели никакого отношения к Украине. По словам Путина, с последствиями такого решения сейчас разбирается современная Россия. Также он рассказал о газовом конфликте с Украиной, напоминает «Национальная служба новостей».