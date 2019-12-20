На Украине отказались признавать русскими территории за пределами Московской области

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Праздничная акция в честь Дня Государственного флага РФ. Екатеринбург, триколор, флаг россии, флаг рф
Большую часть российских территорий присоединили с помощью насилия, считают на УкраинеФото: Анна Майорова © URA.RU

Большую часть Российской Федерации нельзя считать русскими землями. Об этом заявил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, комментируя заявление президента России Владимира Путина о территориях, не имеющих отношения к Украине.

По его словам, если отделить от РФ территории, которые присоединили с помощью насилия, лжи и предательства, то оставшиеся земли будут занимать очень маленькую часть, пишет УНИАН. «„Исконно русские“ болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», — добавил Турчинов.

Так он прокомментировал слова Путина на пресс-конференции 19 декабря. Президент России считает странным решение Владимира Ленина о передаче Украинской советской социалистической республике русских территорий, которые не имели никакого отношения к Украине. По словам Путина, с последствиями такого решения сейчас разбирается современная Россия. Также он рассказал о газовом конфликте с Украиной, напоминает «Национальная служба новостей».

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