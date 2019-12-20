Подарок от депутата раздали в детских садах
В Ульяновске дети получили сладкие новогодние подарки с фотографией депутата гордумы от «Единой России» Антона Антипова. Конфеты раздали в школах и детских садах.
Подарки вызвали неоднозначную реакцию у пользователей соцсетей, в частности, было много ироничных комментариев. Сам Антипов рассказал, что делает подобные подарки детям не первый год. По его словам, цена одной коробки конфет — 169 рублей.
«Мы ведь дарим календарики, открытки, магнитики, а тут просто сладкие конфеты в коробке с моей фотографией», — цитирует его издание «Idel.Реалии». Антипов предположил, что люди более чувствительно воспринимают действия кандидатов от «Единой России» перед выборами