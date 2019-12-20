Власти Зауралья пошли против Минэнерго

Власти Зауралья посчитали, что в энергетику области инвестиции не нужны Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганской области с 1 января 2020 года не изменится тариф на электроэнергию. Противоречащее позиции Минэнерго решение приняли областные власти.

В следующем году в Курганской области будет действовать прежний тариф 3 рубля 32 копейки — на уровне второго полугодия 2019 года. Об этом было объявлено на специальном брифинге в областной администрации. Такое решение противоречит позиции Минэнерго, где ранее, напомним, заявили, что «тариф для населения в области низкий», и его нужно поднять. При этом отказ повышать тариф может привести к сокращению инвестиций в электросетевой комплекс региона и рискует отразиться на всех жителях Зауралья.

В Курганской области, напомним, используется система тарифного регулирования, направленная на привлечение инвестиций — RAB. ФАС и Минэнерго России подтвердили, что этот метод расчета тарифа обоснован. За последние 10 лет в модернизацию и реконструкцию электросетевого комплекса области энергокомпанией СУЭНКО вложено более 10 млрд рублей. Тариф, как в Кургане или даже выше, — еще в 30 с лишним регионах. Среди них Алтай, Ульяновская, Саратовская, Брянская, Калужская, Костромская, Курская, Ярославская области и даже Тула. В этих регионах экономическая ситуация лучше, чем в Зауралье, хотя курганские власти пытаются списать проблемы с инвестициями на якобы высокие тарифы.