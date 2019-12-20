В России с 1 января запретят выгуливать опасных собак без намордника

С Нового года в России запретят контактные зоопарки, выгул опасных собак без намордника и содержание диких животных дома. О новых положениях закона об ответственном обращении с животными, которые вступят в силу с начала 2020 года, сообщается на сайте Госдумы.
Владельцы потенциально опасных пород собак не смогут выгуливать их без намордника и поводка. Исключение составляет огороженная территория, принадлежащая владельцу и имеющая предупреждающую надпись. В число собак, признанных потенциально опасными, входят, в частности, бразильский бульдог, волко-собачьи гибриды и питбульмастиф.
С начала года в силу также вступает 15 статья закона, которая запрещает контактные зоопарки. Диких животных, которых содержат с нарушением установленных законом требований, например, в квартире, будут забирать у владельцев и возвращать в естественную среду обитания. В список таких животных входят, в частности, тигры, львы и королевская кобра.
Также с 1 января 2020 года владельцы приютов будут нести за животных ту же ответственность, что и хозяева. Закон запрещает умерщвлять животных в приюте, за редким исключением. Бездомных животных будут отлавливать, стерилизовать и возвращать обратно на улицу со специальной меткой. Тех животных, у которых есть, например, ошейник с данными владельца, должны будут вернуть хозяину.
Закон об ответственном обращении с животными был принят год назад, спустя восемь лет после внесения законопроекта. Он направлен на защиту животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при контакте с животными.
Летом группы депутатов выступила с инициативой штрафовать владельцев собак за выгул питомцев без поводкa и нaмордникa. Нарушение предлагалось наказывать штрaфом от 30 до 50 тысяч рублей, aдминистрaтивным aрестом нa срок от пяти до десяти дней или обязaтельными рaботами до 30 чaсов, напоминает «Национальная служба новостей».