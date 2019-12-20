Пермский фигурант беспорядков в Москве пропал из СИЗО

Адвокат уроженца Пермского края не обнаружил его в СИЗО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Уроженец Березников (Пермский край) Никита Чирцов, осужденный за нападение на полицейского во время московских беспорядков 27 июля, исчез из СИЗО. Об этом сообщил его адвокат Александр Борков.

«В СИЗО „Бутырка“ его нет. Мне отказались сообщить его местонахождение», — цитирует Боркова РИА «Новости». По словам адвоката, срок апелляции еще не истек, поэтому этапировать Чирцова не могли. Если бы Чирцова перевели в колонию, то ФСИН бы запросила приговор в суде, однако этого сделано не было, рассказал Борков.

«URA.RU» направило запрос в пресс-службу ФСИН с просьбой уточнить информацию.

Суд над Чирцовым состоялся в начале декабря. Его признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Чирцова приговорили к году колонии общего режима. По данным следствия, молодой человек толкнул полицейского во время митинга. Ранее он уже был оштрафован за участие в несанкционированной акции.