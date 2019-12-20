На Урале после скандала ветерану Великой Отечественной выдали квартиру, но он отказывается там жить

Ветеран Великой Отечественной войны не хочет переезжать в квартиру на окраине Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Житель Шадринска Курганской области, участник Великой Отечественной войны Петр Жуков отказался от переезда в квартиру на окраине. Об этом «URA.RU» сообщила родственница ветерана Светлана Жукова.

«Предложили квартиру в поселке Северном. Когда мы сказали об этом дедушке, он заплакал. Говорит, хотите меня сослать на выселки. В его памяти это самая окраина, почти без домов. Обиделся на нас», — рассказала Жукова.

Она уточнила, что 93-летний ветеран требует постоянного присмотра. Желательно, уточнила женщина, чтобы жилье ему дали где-то в центре города. «Два-три раза в день надо к нему приходить. Он передвигается на ходунках, мало ли что случится, а туда не наездишься», — пояснила родственница.

Женщина также рассказала, что предложенная квартира располагается на третьем этаже, без балкона. «Ему не выйти на улицу, не подышать воздухом. Туда перевезти его означает на смерть», — говорит Жукова.

В пресс-службе администрации Шадринска сообщили, что ветерану было предложено первое освободившееся муниципальное жилье. «В другой части города пока нет свободных квартир. Как только они появятся, ветерану снова будет предложен вариант. В любом случае в первом квартале 2020 года ветеран будет обеспечен жильем», — уточнили в пресс-службе мэрии.

Ранее «URA.RU» писало, что резонансным делом ветерана из Шадринска Курганской области, который проживает в неблагоустроенном доме, заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Ситуацию также взял под контроль полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.