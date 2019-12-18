Глава СК Бастрыкин проверит, почему курганскому ветерану не выдали жилье

Александр Бастрыкин заинтересовался судьбой зауральского ветерана Фото: Официальный сайт Президента РФ

Резонансным делом ветерана из Шадринска Курганской области, который проживает в неблагоустроенном жилье, заинтересовался глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. Он поручил центральному аппарату СК России контролировать проверку по этому факту, сообщается на официальном сайте ведомства.

Руководителю следственного управления СК России по Курганской области Богдану Францишко Бастрыкин поручил провести тщательную проверку, изучив все доводы, озвученные ранее в СМИ. «Он отметил, что в преддверии юбилея Победы в Великой Отечественной войне руководителям всех территориальных следственных подразделений необходимо особенно внимательно реагировать на все нарушения прав ветеранов», — говорится в сообщении ведомства.

Как ранее сообщало «URA.RU», ветеран Петр Жуков остался без квартиры, так как власти сняли его с очереди нуждающихся в жилье. В годы войны он служил в войсках МВД и НКВД, сопровождал составы со снарядами на фронт. Награжден медалью «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны II степени. Официально ветеран имеет статус участника Великой Отечественной войны, не принимавшего участия в боевых действиях. После публикаций в СМИ власти Шадринска заявили, что Жуков получит однокомнатную квартиру в первом квартале 2020 года. Ситуацию также взял на контроль полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов.

Ранее также сообщалось, что Бастрыкин взял на контроль проверку по факту травли о девочки из Кургана с большим родимым пятном. Об угрозах родители ребенка пожаловались ведущим программы «Мужское и женское» на «Первом канале».