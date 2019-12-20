Медведев выступил против изменений скоростного режима на дорогах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не видит перспектив для снижения нештрафуемого порога превышения скорости. Мнение председателя правительства сообщил его пресс-секретарь Олег Осипов. Ранее вице-премьер Максим Акимов заявил, что скоростной порог могут снизить с 20 до 10 км/ч.
«Вряд ли в ближайшей перспективе решение о снижении нештрафуемого порога до 10 км/ч будет принято», — приводит слова пресс-секретаря премьера ТАСС. Осипов напомнил, что Медведев неоднократно выражал сомнения в целесообразности снижения нештрафуемого порога превышения скорости. По действующим правилам, нештрафуемый порог составляет именно 20 километров.
О решении снизить нештрафуемый порог превышения скорости Акимов сообщил после заседания комиссии по безопасности дорожного движения. По его словам, эта мера позволит спасти более 1,8 тысячи горожан в год. Ранее против снижения порога выступил также министр внутренних дел Владимир Колокольцев, напоминает агентство Nation News.