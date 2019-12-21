Верующие помолятся против закона о домашнем насилии под лозунгом «За семью»

Молитвенные стояния пройдут и на Урале Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В 30 городах России 21 декабря пройдут молитвенные стояния «За семью», направленные против закона о домашнем насилии. Мероприятия анонсировал координатор общественного движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин.

«Молитвенные стояния <…> пройдут с участием православных, родительских и патриотических организаций: в Москве молебен состоится в храме Воскресения Христова в Кадашах», — приводит РИА «Новости» слова собеседника.

На официальном сайте движения отмечается, что молитва станет поддержкой для всех, кто борется с «антисемейным и антинародным „законом СБН“ [закон „О профилактике семейно-бытового насилия“], который разрушает Россию и семью».

В официальной группе православной организации во «ВКонтакте» говорится, что молитвенные стояния, в том числе, пройдут в городах Свердловской области (Каменск-Уральский, Камышлов, село Савино), в Челябинске и Тюмени.

Ранее, как напоминает RT, Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия, который направлен на создание более эффективного механизма защиты прав личности. Позже РПЦ выступила против принятия закона, посчитав, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. В ноябре авторы инициативы пожаловались на угрозы. В частности, депутат Госдумы Оксана Пушкина попросила МВД РФ и его руководителя Владимира Колокольцева провести проверку и возбудить дело против членов православной организации «Сорок сороков».