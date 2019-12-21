20 декабря 2019

В России начнут платить пенсии мигрантам

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытая лицензия на 28.07.2015. Эмоции, пенсия, старость
Руководители ЕАЭС подписали соглашение, благодаря которому мигранты в РФ начнут получать пенсииФото: Pixabay

Руководители стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) подписали соглашение, касающееся пенсионного обеспечения трудящихся в странах объединения. Об этом сообщил премьер-министр Никол Пашинян.

«Мы подписали соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств — членов ЕАЭС», — цитирует Пашиняна ТАСС. По мнению политика, подписание документа поможет создать единый рынок трудовых ресурсов внутри союза.

Ранее сообщалось, что новые правила должны вступить в силу в 2020 году. Согласно документу, Россия и другие государства ЕАЭС начнут платить пенсии трудовым мигрантам, приехавшим из стран-членов союза. В настоящее время России приезжие отчисляют деньги в Пенсионный фонд, однако пенсию получить не могут.

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© Служба новостей «URA.RU»
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