Сотрудников МВД задержали за двойное убийство семнадцатилетней давности

Полицейский и бывший милиционер изрубили знакомых девушек топором Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Действующий и бывший сотрудники полиции задержаны в Бурятии по подозрению в жестоком убийстве, совершенном 17 лет назад. По информации СКР, в 2002 году мужчины в ходе совместного распития спиртного зарубили топором знакомых девушек, одной из которых не было 18 лет.

«По данным следствия, в ночь на 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали в местность „Клюквенная падь“, — говорится в сообщении следственного управления СКР по Бурятии. — Во время застолья между пьяными милиционерами и девушками произошла ссора, в ходе которой сотрудники при помощи топора расправились с потерпевшими». Тела убитых с повреждениями костей черепа были случайно обнаружены спустя две недели, однако преступление долгое время оставалось нераскрытым.

Преступление раскрыли сотрудники следственного отделения, специализирующегося на преступления прошлых лет, лишь недавно образованного в отделе по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии, уточняет телеканал 360. Незначительные на первый взгляд зацепки позволили сыщикам выйти на след подозреваемых, один из которых до сих пор служит в полиции, а другой уволился из МВД и трудится в службе безопасности на местном предприятии.

Помощь в раскрытии преступления и задержании подозреваемых следователям оказывали сотрудники службы собственной безопасности МВД и УФСБ Бурятии. Уголовное дело расследуется по статье «убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление».