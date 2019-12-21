Задержано десять участников драки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Аппатиты (Мурманская область) группа подростков избила наряд полиции. Поводом стало замечание, сделанное стражами порядка юноше, матерившемуся и распивавшему пиво.

Драка, в которой пострадали полицейские, произошла вечером в пятницу возле местного ДК, где проводилась дискотека для школьников. «Патрульные сделали замечания юноше, который держал в руке пиво и нецензурно выражался, но тот не отреагировал», — сообщает телеканал 360.

Полицейские предложили подростку проехать с ними в отделение, но тот оказал активное сопротивление. На помощь нарушителю подоспела группа молодых людей, которые повалили на землю одного из сотрудников МВД, и начали избивать ногами. Его напарнику удалось удержаться на ногах, однако он также получил несколько ударов по голове.

Прибывшие на место экипажи полиции и Росгвардии сумели задержать десятерых подростков, уточняет агентство Nation News. Причем один из задержанных уже в отделении полиции снова ударил сотрудника правоохранительных органов.

Проверкой по факту группового нападения на сотрудников органов правопорядка занялось местное управление СКР. Тем временем, по информации СМИ, некоторые родители уже обратились с жалобой на чрезмерно жесткое задержание их детей.