Трамп написал короткое письмо Лаврову об отношениях с Россией

Сергей Лавров получил короткое письмо от американского президента Фото: Владимир Андреев

Американский президент Дональд Трамп прислал в Москву письмо, в котором заявил, что готов продолжать диалог с Россией по проблемам в двухсторонних отношениях. Об этом в программе «Большая игра» на Первом канале рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Президент Трамп прислал короткое письмо, сказал, что мы готовы продолжать искать пути преодоления проблем в наших отношениях», — цитирует слова лаврова ТАСС. При этом российский дипломат отметил, что президент США понимает выгоду от хороших отношений с Россией, пишет RT.

10 декабря Лавров встречался с Трампом. Тогда они обсуждали ситуацию в Иране и КНДР, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, а также контроль над ядерным оружием. Как напоминает Nation News, Трам оценил переговоры как «очень хорошую встречу».