В КПРФ разъяснили заявление Зюганова о возможности досрочных выборов президента

Коммунисты нашли неожиданный смысл в словах Геннадия Зюганова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Резонансная фраза лидера КПРФ Геннадия Зюганова, касающаяся возможного проведения в России президентских выборов, являлась обращением к патриотическим силам, которые должны быть готовы к любому развитию событий в стране. Об этом заявил пресс-секретарь Компартии, депутат Госдумы Александр Юшенко.

«Народно-патриотические силы должны быть готовы к любому развитию событий, в том числе и досрочным выборам [президента]. Это была внутренняя конференция, которая мобилизовала народно-патриотические силы. Никто не может спрогнозировать политический кризис, который может разразиться в любой момент», — цитирует парламентария ТАСС. По словам Ющенко, громкое заявление Зюганова не следует воспринимать как «классический политический прогноз», так как оно являлось лишь призывом к консолидации всех сторонников левых сил в России вокруг партии КПРФ.

Ранее Зюганов в ходе масштабной конференции левых сил допустил возможность проведения в РФ досрочных президентских выборов. Правда, на чем основывается такое его предположение, политик не уточнил. Более того, Зюганов даже не указал год, в который, по его мнению, могут пройти досрочные выборы главы государства.

Сам лидер КПРФ ранее четырежды безуспешно баллотировался на высший государственный пост, всякий раз набирая 17-20% голосов избирателей. В 2018 году вместо Зюганова на президентские выборы от Компартии пошел бизнесмен Павел Грудинин, не сумевший навязать борьбу Владимиру Путину.