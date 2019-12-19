Бывшая жена Грудинина стала бизнес-партнером видного депутата-единоросса

Экс-супруга Павла Грудинина не раз обвиняла политика в недостойном поведении Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-супруга бывшего кандидата в президенты России от КПРФ Павла Грудинина Ирина оказалась бизнес-партнером депутата Госдумы, видного единоросса Дмитрия Саблина. Грудинина стала владелицей 19,3% в одной из структур группы «Рота», подконтрольной народному избраннику.

«Грудинина стала владелицей 19,3% долей в ООО „Рота-агро“. Соответствующая запись в ЕГРЮЛ появилась 17 декабря. „Рота-агро“ входит в группу „Рота“, которую контролирует депутат Саблин. В обмен „Рота-агро“ вошла в капитал совхоза имени Ленина, ей принадлежит 42%», — пишет « Коммерсант ». Сам Павел Грудинин считает, что его бывшая жена нарушила закон. Теперь он собирается добиться признания ее сделки с Саблиным незаконным. Однако эксперты полагают, что у политика ничего не получится и ему придется смириться с тем, что, помимо него, теперь у совхоза имени Ленина есть и еще один крупный акционер с политическими амбициями.

Ранее «URA.RU» писало, что заслуженный врач России Михаил Кузьменко обвинил Грудинина в «моральной нечистоплотности» из-за развода с женой. По его словам, Грудинин ставит под сомнение компетентность врачей Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского и пытается отомстить бывшей жене.

Грудинин пытается лишить экс-супругу инвалидности, чтобы оставить ее без денег. Бизнесмен настаивает на том, что его бывшая жена Ирина сделала себе инвалидность, чтобы после развода получить две трети его имущества. Председатель «Национального родительского комитета» Ирина Волынец полагает, что бракоразводный скандал ставит крест на политической карьере Грудинина.