Глава ПФР раскрыл, как индексируются пенсии уволившихся пенсионеров

Пенсионные выплаты уволившимся пожилым гражданам индексируются в особом порядке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал об особом механизме индексации пенсионных выплат для работающих пенсионеров. Он напомнил, что с 2016 года их пенсии индексируется только после увольнения.

«После увольнения количество накопленных человеком индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость (в 2020 году она будет 93 рубля) и к полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты (в 2020-м она будет 5 686,25 рубля). Таким образом, происходит перерасчет», — сообщил чиновник «Российской газете». Дроздов также добавил, что в случае, если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят. Это является большим плюсом для уволившихся пенсионеров, подчеркнул руководитель Пенсионного фонда России.

Ранее «URA.RU» рассказывало о том, что российские пенсионеры, получающие пособие по старости с 1 по 8 число, в этом месяце получат сразу две пенсии: за декабрь и январь. Вице-премьер Татьяна Голикова потребовала от ПФР не затягивать с выплатами. По ее словам, фонд должен озаботиться заранее выплатой пенсий перед праздниками: так, выплату за выходные и праздничные дни должны осуществить до конца года. Глава ПФР пообещал, что уже в 20-х числах декабря будет произведено авансирование за январь. Пенсионеры, не успевшие получить деньги до Нового года, смогут сделать это в почтовых отделениях 3, 4, 5, 6 и 8 января.