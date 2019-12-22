Раскрыта схема, как отказ от повышения выплат работающим пенсионерам ударит по экономике

Пенсионеры должны иметь деньги на покупки, чтобы обеспечивать рост экономики, считает Василий Колташов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экономический рост возможен только тогда, когда у населения есть деньги, чтобы совершать покупки. Поэтому отказ Пенсионного фонда (ПФР) от ежегодного повышения выплат работающим пенсионерам является заведомо невыгодным шагом для экономики. Таким мнением с «URA.RU» поделился руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов.

Ранее глава ПФР Антон Дроздов напомнил, что право на индексацию выплат среди работающих пенсионеров имеют только те люди, которые решили уволиться с работы. По его словам, в случае, если спустя какое-то время пенсионер захочет продолжить трудовую деятельность, проведенную индексацию ему уже не отменят.

«Такая политика невыгодна для государства. По мнению министра финансов Антона Силуанова, выгода в государства состоит в том, чтобы не давать людям денег, держать их все время в кубышке. Если людям хватает денег на еду, то нет необходимости индексировать пенсии», — отметил Колташов в беседе с корреспондентом агентства.

Колташов добавил, что именно маленькие пенсии подталкивают россиян работать, в том числе нелегально, за что их наказывает государство. По его мнению, такой запрет мог быть уместным, если бы в России средние пенсии были больше нынешних. В современной пенсионной системе, при которой работающие пенсионеры получают неиндексируемые выплаты, пенсии становятся не «правом человека, а подачкой от государства», считает собеседник «URA.RU».