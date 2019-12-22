Елена Малышева вышла в эфир «Первого канала» в платье со своим портретом. ФОТО

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Елена Малышева подготовилась ко встрече с землякамиФото: CC BY 4.0, Alexey Druzhinin, Government.ru

Ведущая программы «Жить здорово!» на «Первом канале» Елена Малышева появилась в эфире в платье с собственным портретом. Этот наряд также украсили портреты еще двух ее соведущих — Германа Гандельмана и Дмитрия Шубина.

Как оказалось, платье, украшенное портретами ведущих «Жить здорово!», Елена Малышева подготовила ко встрече со своей землячкой из Кемерово — актрисой Аленой Бабенко, пишет «Газета Кемерова». «Вот это я, это Герман Шаевич, это кемеровчане. Чуть пониже — из Новокузнецка — Дмитрий Николаевич», — объяснила Малышева.

Ранее Елена Малышева похвасталась своей шикарной квартирой перед подписчиками в соцсетях.

Фото: скриншот из выпуска программы «Жить здорово!»

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