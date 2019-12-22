Россия, Украина и Еврокомиссия смогли договорились о поставках газа на следующие пять лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Украинские компании начали договариваться с «Газпромом» о поставках газа с 2020 года. Об этом сообщает «ЛигаБизнесИнформ» со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке.

«О каких именно компаниях и о каких объемах газа идет речь источник не уточнил», — пишет агентство. Отмечается, что на данный момент договоры с «Газпромом„подписали пять украинских компаний.

Договор о транзите российского газа через Украину истекал в конце этого года. Президент России Владимир Путин при обсуждении строительства «Северного потока-2» отмечал, что не собирается разрывать газовые отношения. После долгих обсуждений Россия, Украина и Еврокомиссия смогли договориться о поставках газа на следующие пять лет.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит газа через Украину в следующем году составит 65 млрд кубометров, а в 2021—2024 годах снизится до 40 млрд, передают «Невские новости». Помимо этого, по его словам, Антимонопольный комитет Украины откажется от претензий к «Газпрому» и подпишет мировое соглашение.