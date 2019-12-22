Сотрудники Росгвардии отражали нападение школьников в Татарстане Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В одной из школ Татарстана люди в форме отработали разгон митингов на старшеклассниках. Об этом в своем Facebook сообщил председатель профсоюза «Альянс учителей» Республики Татарстан Раушан Валиуллин, заявив, что это делали сотрудники Росгвардии.

«В Новотроицкой школе Тукаевского района Татарстана Росгвардия проводит учения на учениках 9 класса: школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами», — рассказал Валиуллин. Он отметил, что ученикам скручивали и заламывали руки. Неизвестно, давали ли родители свое согласие на данное мероприятие.

По предположению родственника одного из учащихся, силовики надеялись провести мероприятие «без лишних глаз». «Когда школьники вышли на улицу, росгвардейцы сказали идти на силовиков, пинать, бить по щитам, толкать. Большинство родителей вообще проигнорировали эту ситуацию. Мои родители пока в раздумьях, писать ли жалобу», — поделился с изданием «Подъем» брат одного из школьников.

В пресс-службе Приволжского округа войск национальной гвардии сообщили «URA.RU», что сотрудники Управления Росгвардии по Республике Татарстан отношения к этому инциденту не имеют. «Информация, опубликованная в ряде СМИ о якобы участии сотрудников Росгвардии в проведении занятий со школьниками в Новотроицкой школе Тукаевского района Республики Татарстан, не соответствует действительности», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе МВД по Республике Татарстан и в школе, где произошел инцидент, получить комментарий не удалось. На звонок корреспондента «URA.RU» не ответили также в пресс-службе Министерства образования и науке по региону и СУ СК России по Татарстану.

Фото: Facebook, Раушан Валиуллин