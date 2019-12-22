Екатеринбурженка Лея Гарифуллина стала гроссмейстером (высшее шахматное и шашечное звание) в 15 лет. Это следует из информации, размещенной на официальном сайте Федерации шахмат Свердловской области.
Девочка выполнила норму, выиграв в заключительном туре международного турнира «Декабрьские вечера» в Челябинске. «Набрала 6 очков из 9 возможных и выполнила норму международного гроссмейстера», — говорится в сообщении. В последнем туре она играла партию с украинским международным мастером Дмитрием Мищуком. Отмечается, что Гарифуллина стала первым гроссмейстером Свердловской области за последние 12 лет и первой женщиной-гроссмейстером с 2005 года.
Тренер спортсменки Андрей Шариязданов рассказал, что его подопечная была на соревнованиях единственной девочкой среди мужчин. «Она турнир прошла без поражений, три партии выиграла. Турнир был, конечно, сложный, партии были затяжные», — рассказал он «URA.RU». По словам наставника, сейчас они планируют подавать документы на присвоение титула.
Ранее Гарифуллина стала чемпионкой мира по шахматам среди девушек до 16 лет. Соревнования проходили в индийском городе Мумбаи. Екатеринбурженка одержала шесть побед, а пять партий сыграла вничью.