22 декабря 2019

Патриарх Кирилл призвал священников лично бороться с домашним насилием

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Крестный ход, приуроченный к 100-летию со дня убийства царской семьи. Екатеринбург , патриарх кирилл, портрет
Патриарх Кирилл считает, что добросовестная работа священников способна  радикально изменить отношения в семьяхФото: Анна Майорова © URA.RU

Священники РПЦ обязаны лично улаживать конфликты в семьях, где есть домашнее насилие. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Патриарх рекомендует священнослужителям не оставаться безучастными. «Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», — приводит слова патриарха «Интерфакс».

Патриарх Кирилл считает, что добросовестная работа священников способна радикально изменить отношения в семьях, отношения между мужем и женой. Вместе с тем он отметил, что если бы люди слушали «как Бог требует от нас строить семейную жизнь», то насилия в семьях бы не было.

Глава РПЦ признался, что изучил доводы сторонников и противников закона о борьбе с домашним насилием, и по-прежнему убежден, что на отношения людей влияет не закон, а «любовь к жене, детям».

Накануне в Свердловской области прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии. Уральцы считают, что он является «вредным», а его принятие приведет к вторжению посторонних в дела семей. Законопроект в 2020 году должен быть рассмотрен Госдумой РФ и Советом Федерации.

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