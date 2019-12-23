Патриарх Кирилл призвал священников лично бороться с домашним насилием

Священники РПЦ обязаны лично улаживать конфликты в семьях, где есть домашнее насилие. Об этом заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Патриарх рекомендует священнослужителям не оставаться безучастными. «Не стесняйтесь приходить в семьи, где, сохрани Бог, действительно есть проявления насилия или вообще царят глубокие неурядицы», — приводит слова патриарха «Интерфакс».
Патриарх Кирилл считает, что добросовестная работа священников способна радикально изменить отношения в семьях, отношения между мужем и женой. Вместе с тем он отметил, что если бы люди слушали «как Бог требует от нас строить семейную жизнь», то насилия в семьях бы не было.
Глава РПЦ признался, что изучил доводы сторонников и противников закона о борьбе с домашним насилием, и по-прежнему убежден, что на отношения людей влияет не закон, а «любовь к жене, детям».
Накануне в Свердловской области прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии. Уральцы считают, что он является «вредным», а его принятие приведет к вторжению посторонних в дела семей. Законопроект в 2020 году должен быть рассмотрен Госдумой РФ и Советом Федерации.