Акции против важного закона прошли в церквях и монастырях Среднего Урала Фото: сайт Скорбященского женского монастыря

В Свердловской области 21 декабря прошли молебны против принятия закона о домашнем насилии, который в 2020 году должен быть рассмотрен Госдумой РФ и Советом Федерации. Часть уральских мужчин полагает, что данный закон является «вредным», а его принятие приведет к вторжению посторонних в дела семей.

«В Свердловской области молебны против закона состоялись в Свято-Троицком Соборе Каменска-Уральского, Храме Сорока Севастийских Мучеников в Камышлове и в селе Савино Пышминского района. Также они в Нижнем Тагиле и Староуткинске», — отмечают в близком к РПЦ движении «Сорок сороков», которое является организатором данной акции (утверждается, что она прошла по всей России).

Подавляющее большинство участников уральских молебнов являлось мужчинами. По мнению представителей движения «Сорок сороков», закон о домашнем насилии якобы «открывает широкие возможности доступа в личную жизнь семей».

Резко против закона о домашнем насилии выступают не только рядовые уральцы, но и депутаты Госдумы РФ от Свердловской и Курганской областей Максим Иванов и Александр Ильтяков.

До этого Совет Федерации опубликовал проект закона о профилактике домашнего насилия, который направлен на создание более эффективного механизма защиты прав личности. Позже РПЦ (и лично патриарх Московский и всея Руси Кирилл) выступила против принятия закона, посчитав, что он может ущемить граждан в их правах и уничтожит семейные ценности. Ожидается, что Госдума и Совфед рассмотрят нашумевший законопроект в следующем году.