Партия Порошенко намерена помешать поставкам газа из России на Украину

Бывший президент Петр Порошенко заявил, что его партия «Европейская солидарность» будет требовать ввести санкции из-за сообщений о контрактах украинских компаний с «Газпромом» на прямые поставки газа.
«Партия „Европейская солидарность“ потребует немедленного созыва заседания Совета национальной безопасности и обороны и введения санкций против прямых поставок газа из России», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина». Бывший украинский лидер также подчеркнул, что считает позорными любые «газовые» договоренности нынешних властей страны с Россией и даже приравнял подобное поведение чиновников к «предательству Родины».
Порошенко также заявил, что «уже известно о пяти компаниях, которые напрямую заключили соглашения с „Газпромом“, и это не коммерческие, а исключительно политические соглашения», отмечает RT. По его мнению, Москва намеренно «продает газ пятой колонне со значительной скидкой, чтобы доходы использовались <…> для подрыва основ украинской государственности».
Договор о транзите российского газа через Украину истекал в конце этого года. Президент России Владимир Путин при обсуждении строительства «Северного потока-2» отмечал, что не собирается разрывать газовые отношения. После долгих обсуждений Россия, Украина и Еврокомиссия смогли договориться о поставках газа на следующие пять лет.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что транзит газа через Украину в следующем году составит 65 миллиардов кубометров, а в 2021—2024 годах снизится до 40 миллиардов, передает агентство Nation News. Помимо этого, по его словам, Антимонопольный комитет Украины откажется от претензий к «Газпрому» и подпишет мировое соглашение.