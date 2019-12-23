Европейская компания, строившая «Северный поток — 2», вывела суда из Балтики

Швейцарская компания Allseas, принимавшая участие в строительстве «Северного потока-2» и ранее приостановившая деятельность в проекте, отвела все свои суда из района прокладки газопровода.
«До этого Allseas официально сообщила о приостановке строительства „Северного потока-2“ из-за угрозы санкций США. Теперь европейская компания начала фактическое прекращение работ по строительству газопровода… Возможную дату их возобновления представители компании не называют», — пишет американское информагентство Bloomberg.
Ранее президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока». Однако в Германии с такой позицией американских властей категорически не согласны, напоминает RT.
Газопровод «Северный поток», состоящий из двух ниток производительностью 55 миллиарда кубометров газа в год был построен в 2015 году. Против проекта резко выступали США, Прибалтика, Польша, Украина и Белоруссия. В настоящее время идёт строительство еще двух ниток «Северного потока» — газопровода «Северный поток-2», напоминает агентство Nation News.