Вашингтон уточнил детали санкций против «Северного потока-2»

Минфин США требует немедленно остановить строительство газопровода Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Санкции США, предусмотренные военным бюджетом страны на 2020 год, в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» должны вступить в силу немедленно. Об этом говорится в специальном разъяснении Министерства финансов США.

«С момента подписания президентом [Дональдом Трампом] 20 декабря 2019 года положения раздела 7503 (где прописаны санкции против газопроводов — прим. „URA.RU“) военного бюджета вступают в силу немедленно», — приводит РИА «Новости» текст документа. Минфин США требует в самое ближайшее время остановить работу судов, которые связаны с прокладкой труб «Северного потока-2».

Ранее швейцарская компания Allseas Group, один из подрядчиков «Северного потока-2», приостановила работы по строительству газопровода. В компании решение связали с предстоящим подписанием оборонного бюджета США, который предполагал санкции в отношении операторов газопровода. Позднее американский лидер Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию США ввести санкции в отношении России.