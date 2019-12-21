Трамп подписал документ, из-за которого приостановлены работы на «Северном потоке-2»

Дональд Трамп подписал военный бюджет, из-за которого остановилась работа над «Северным потоком-2» Фото: Официальный сайт «НАТО»

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 финансовый год, который начался в октябре. Этот документ заставил швейцарскую компанию Allseas Group приостановить работу над российским газопроводом «Северный поток-2».

«Военный бюджет <…> обязывает администрацию [CША] ввести санкции в отношении России», — передает ТАСС. Церемонию подписания документа главой государства показывали все ведущие американские каналы.

Военный бюджет страны на 2020 год предполагает выделение 738 млрд долларов, что на 3,1% больше в сравнении с прошлым отчетным периодом (716 млрд долларов). Из этой суммы на базовые нужды Пентагона будут выделены 635 млрд. В свою очередь, 71,5 млрд пойдут на военные операции в Афганистане, Сирии, Йемене и борьбу с террористами в других государствах. Оставшаяся сумма уйдет на поддержание боеготовности ядерного оружия, а также на другие оборонные нужды.

Ранее стало известно, что из-за подписания документа компания Allseas Group приостановила создание «Северного потока-2». Это связано с тем, что бюджет США содержит положение о санкциях в отношении операторов, работающих над газопроводом.

17 декабря верхняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет, который предусматривает введение санкций против «Северного потока — 2». Позже, как напоминает RT, стало известно, что США пригрозили компании Allseas Group блокировкой активов и транзакций компании.

Газопровод «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии.