Германия осудила санкции США против российских газопроводов

Правительство ФРГ считает санкции вмешательством в дела Европы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Германия считает санкции США против газопровода «Северный поток-2» вмешательством в дела Европы. С таким заявлением выступил кабмин страны.

«Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции», — сказано в сообщении, опубликованном представителем кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Также там говорится, что Берлин «с сожалением» принял к сведению, что американские санкции против газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» вступили в силу. В Германии полагают, что такие меры затрагивают интересы европейских компаний и являются вмешательством в дела Европы.

Германия была одной из стран, давших разрешение на строительство «Северного потока-2». Также свое одобрение высказывали Финляндия, Швеция и Дания. Газопровод проходит через территориальные воды и экономические зоны этих стран.

Ранее президент США Дональд Трамп утвердил военный бюджет страны, который обязывает администрацию страны ввести санкции в отношении России. Один из пунктов документа содержит требование немедленно прекратить строительство «Северного потока-2» и «Турецкого потока».