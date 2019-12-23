В Челябинске сменился подрядчик по уборке дорог Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Контракт на уборку дорог в Челябинске в 2020 году на общую сумму в 3,3 млрд рублей будет заключен с АО «Объединение „Ингеоком“». Торги проводило управление дорожного хозяйства мэрии. Как следует из данных СБИС, подала документы только московская фирма. Контракт заключен с единственным участником, хотя торги признали не состоявшимися.

АО «Объединение „Ингеоком“» получит в обслуживание 147 объектов, включая центральные магистрали Челябинска. АО занимается строительством метро в крупнейших городах России, в том числе в Москве. В группу компаний этой фирмы входит ЗАО «СМУ Ингеоком», которое привлекали семь лет назад для продолжения строительства челябинского метро, но нужного количества денег для работ не нашлось.

АО «Объединение „Ингеоком“» также заявлялось на несколько аукционов по ремонту дорог в регионе, которые проводил областной миндортранс, но проиграло конкурсы.

Ранее уборкой дорог в Челябинске занималось АО «Южурамост». Деятельность этой фирмы стала причиной отставки Бориса Дубровского с поста губернатора из-за претензий со стороны Федеральной антимонопольной службы.